Омичка устроилась на работу в Большой театр

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-16T12:41:34+03:00

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Выпускница омского училища имени Шебалина принята в труппу Большого театра. Вчера, 15 мая, Алина Черташ уже дебютировала в «Евгении Онегине».

– 15 мая на исторической сцене Большого театра состоялась грандиозная премьера оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского, режиссер-постановщик Евгений Арье. Партию Ольги в опере исполняют Анна Бондаревская, Екатерина Воронцова и Алина Черташ – выпускница Омского музыкального училища им. В.Я. Шебалина, класс Натальи Огневой, - рассказали в пресс-службе областного минкултуры. – Для Алины Черташ – это дебют на исторической сцене ГАБТа России, в оперную труппу театра Алина принята в мае 2019 года. В афише Большого театра партия Алины Черташ заявлена на 17 и 19 мая.

Также сообщается, что Алина успешно совмещает работу с учебой в Российской академии музыки имени Гнесиных.

ИСТОЧНИК KP.RU