Омичка устроилась на работу в Большой театр
Выпускница омского училища имени Шебалина принята в труппу Большого театра. Вчера, 15 мая, Алина Черташ уже дебютировала в «Евгении Онегине».
– 15 мая на исторической сцене Большого театра состоялась грандиозная премьера оперы «Евгений Онегин» Петра Ильича Чайковского, режиссер-постановщик Евгений Арье. Партию Ольги в опере исполняют Анна Бондаревская, Екатерина Воронцова и Алина Черташ – выпускница Омского музыкального училища им. В.Я. Шебалина, класс Натальи Огневой, - рассказали в пресс-службе областного минкултуры. – Для Алины Черташ – это дебют на исторической сцене ГАБТа России, в оперную труппу театра Алина принята в мае 2019 года. В афише Большого театра партия Алины Черташ заявлена на 17 и 19 мая.
Также сообщается, что Алина успешно совмещает работу с учебой в Российской академии музыки имени Гнесиных.
ИСТОЧНИК KP.RU