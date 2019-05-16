Омичей возили сломанные маршрутки и автобусы без техосмотра

СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-16T11:57:35+03:00

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Сотрудники Госавтоинспекции накануне провели рейд в Омске и области под названием «Пассажирский транспорт». Инспекторы проверяли маршрутки и автобусы перед выходом на маршрут и на конечных остановках. За день они нашли 163 различных нарушения.

Из них зафиксировали 45 нарушений правил перевозки людей, 2 автобуса вышли на маршрут и вовсе без технического осмотра. 27 автобусов поехали в рейс с серьезными техническими неисправностями.

- Если вы видите, что водитель управляет автомобилем в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, либо допускает грубые нарушения Правил дорожного движения, немедленно позвоните и сообщите об этом в полицию по телефонам 79-35-04 или 02, - предупредили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU