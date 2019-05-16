Омичи сняли на видео водителя «Яндекс. Такси», заснувшего за рулем

СЕГОДНЯ 11:23 2019-05-16T13:24:51+03:00

Мужчина не реагировал, когда ему сигналили другие водители [видео]

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Свидетелями пугающей картины стали омичи, ехавшие накануне по улице Богдана Хмельницкого в сторону улицы 10 лет Октября.

Они обратили внимание на странную манеру езды водителя «Яндекс. Такси». А потом машина и вовсе остановилась. Выяснилось, что таксист... спит прямо за рулем. Ни оклики, ни сигналы из других авто не смогли вернуть его из царства Морфея.

Что стало причиной такого непредсказуемого поведения на дороге - усталость или опьянение - история умалчивает. Также неизвестно, добрался ли таксист, куда планировал, без последствий для себя и окружающих.

Водитель Яндекс. Такси заснул за рулем.Видео: Аварийный Омск - vk.com/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU