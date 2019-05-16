2019-05-16T11:09:16+03:00
Общество

Во время пожара на омской свалке экологи не нашли превышения вредных веществ воздухе

Они были в пределах нормы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Во время пожара на Омской свалке экологи не нашли превышения вредных веществ воздухеВо время пожара на Омской свалке экологи не нашли превышения вредных веществ воздухеФото: vk.com
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Сильный пожар на Кировской свалке случился накануне вечером. Местные жители задыхались от едкого дыма, который заполонил всю округу. В социальных сетях омичи выложили множество фотографий окрестностей, затянутых дымом. Пожар тушили всю ночь, а справиться с огнем удалось только в 06.30 утра сегодняшнего дня. По жалобам местных жителей специалисты Центра экологического мониторинга и оперативного реагирования взяли пробы воздуха, чтобы проанализировать их.

Как сообщили сегодня в минприроды, превышения предельно-допустимой концентрации вредных веществ экологи в воздухе не нашли. Однако специалисты отметили, что повышенные концентрации сероводорода и диоксида серы они зафиксировали в жилых районах по соседству с полигоном. Также оказалось, что местные жители дышали фенолом и метилмеркаптаном.

Уже известно, что мусор на полигоне загорелся из-за поджога, сейчас правоохранительные органы проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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