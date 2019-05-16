В Омской области на пожаре погибли мужчина и женщина

СЕГОДНЯ 10:46 2019-05-16T10:46:55+03:00

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Трагический инцидент произошел в селе Нагибино Тюкалинского района. Там загорелся частный дом.

- 15 мая в 22.52 по местному времени поступило сообщение о происшествии, - сообщает пресс-служба областного МЧС. - Пожар локализован в 23.40, ликвидирован - в 02.37. К тушению пожара от МЧС России привлекались семь человек и три единицы техники.

К сожалению, соседи слишком поздно заметили несчастье. Когда они вызвали пожарных, огонь уже сильно разгорелся. Находившиеся внутри люди - 59-летний мужчина и его 44-летняя сожительница - не смогли выбраться на улицу. Вероятно, они погибли, надышавшись угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU