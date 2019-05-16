В Омской области на пожаре погибли мужчина и женщина
Они не смогли выбраться из горящего дома
Фото: 55.mchs.gov.ru
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Трагический инцидент произошел в селе Нагибино Тюкалинского района. Там загорелся частный дом.
- 15 мая в 22.52 по местному времени поступило сообщение о происшествии, - сообщает пресс-служба областного МЧС. - Пожар локализован в 23.40, ликвидирован - в 02.37. К тушению пожара от МЧС России привлекались семь человек и три единицы техники.
К сожалению, соседи слишком поздно заметили несчастье. Когда они вызвали пожарных, огонь уже сильно разгорелся. Находившиеся внутри люди - 59-летний мужчина и его 44-летняя сожительница - не смогли выбраться на улицу. Вероятно, они погибли, надышавшись угарным газом.
ИСТОЧНИК KP.RU