2019-05-16T10:09:41+03:00
Общество

В Омске отремонтируют трамвайные рельсы

Их будут укладывать ночью
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске отремонтируют трамвайные рельсыВ Омске отремонтируют трамвайные рельсыФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Омске планируют заменить около 600 метров трамвайных путей, а также пять стрелочных переводов. Работы на путях начались с наступлением теплой погоды, их проводят в основном ночью, чтобы не прерывать движение транспорта.

- Филиалом службы пути на собственные средства предприятия «Электрический транспорт» приобретено 26 тонн (34 штуки) трамвайных и 24 штуки железнодорожных рельсов, пять стрелочных переводов, ожидается поступление 300 шпал. В организации также имеются материалы верхнего строения пути: подкладки, накладки, шпалы и крепления, — рассказал директор МП «Электрический транспорт» Сергей Ткалун.

Недавно ночью стрелки и шпалы заменили На улице Стрельникова, в скором времени это сделают на улице 2-я Транспортная и Учебная. После замены рельсов трамваи смогут ездить по ним быстрее, также ожидается, что снизится шумовибрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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