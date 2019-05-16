Омич выиграл в лотерею 600 тысяч

СЕГОДНЯ 10:00 2019-05-16T11:50:54+03:00

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Омич купил на почте лотерейный билет. А 12 мая во время розыгрыша стало известно, что он выигрышный.

По итогам розыгрыша 193-го тиража лотереи «Золотая подкова» мужчина получил 600 тысяч рублей, сообщается на сайте «Столото». Правда, имя счастливчика не афишируется.

- Всего с начала года в отделениях почтовой связи Омской области было приобретено более 242 тысяч тиражных лотерейных билетов, - рассказала главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС Омской области Вера Баринова. - Выигрышными из них оказались более 85 тысяч. Общая сумма выплаченных выигрышей в регионе составила 13,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU