Омич убил приятеля в доказательство, что его ружье стреляет

СЕГОДНЯ 09:04 2019-05-16T09:04:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Омич из села Покровка Нижнеомского района позвал своего приятеля в гости, чтобы похвастаться покупкой. Совсем недавно он купил охотничье ружье и решил отметить событие. По всей видимости, мужчины устроили застолье, но в какой-то момент они поругались. Приятель омича засомневался в том, что новое ружье будет стрелять. Омич обиделся и в доказательство выстрелил из него прямо в грудь гостю.

В пресс-службе следственного комитета пояснили, что тело мужчины обнаружили в ночь с 14 на 15 мая. Следователи изъяли у омича ружье, которое, как оказалось, он купил незаконно. Сейчас на него завели уголовное дело, следователи устанавливают все обстоятельства преступления. Также им предстоит выяснить, у кого омич купил ружье без документов.

ИСТОЧНИК KP.RU