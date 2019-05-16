В Омске мошенники с нефтью украли 221 миллион рублей

СЕГОДНЯ 08:39 2019-05-16T08:39:49+03:00

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Двух омичей обвиняют в крупном мошенничестве с документами на поставку нефти. В общей сложности они совершили девять преступлений и украли около 221 миллиона рублей.

В течение двух лет они от имени крупных фирм покупали нефть по всей России. Однако рассчитываться за нее они не планировали. Как только они получали нефть, они пытались ее перепродать в другие организации. С них они брали предоплату, а нефть не поставляли. С разных предоплат они и собрали 221 миллион рублей. Однако обман мошенников вскоре обнаружили.

- В ходе следствия обвиняемые вину не признали, ущерб не возместили. На их имущество стоимостью 107 млн рублей наложен арест. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд г. Омска, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU