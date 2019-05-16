Омскую школу эвакуировали

СЕГОДНЯ 08:23 2019-05-16T08:23:24+03:00

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В социальных сетях ученики из школы № 32 в городке Нефтяников сообщили об эвакуации в их школе. Ученики сообщили, что в здании сработала пожарная сигнализация и учителя вывели всех на улицу. Эвакуироваться пришлось всем педагогам, школьникам, а также рабочему персоналу.

В комментариях ученики школы написали, что это учебная тревога, поэтому в скором времени всем придется вернуться в здание, уроки никто отменять не будет, так как реальной угрозы нет.

Такую информацию и подтвердили в пресс-службе МЧС. В ведомстве заявили, что их сотрудники на место не выезжали, так как сигнализация в школе сработала из-за техников, которые работают в здании. Угрозы для школьников нет.

ИСТОЧНИК KP.RU