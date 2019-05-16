2019-05-16T08:11:12+03:00
Общество

Мусорный полигон в Омске подожгли специально

Об этом сообщил регоператор
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мусорный полигон в Омске подожгли специальноМусорный полигон в Омске подожгли специальноФото: ГУ МЧС России по Омской области
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Сильный пожар случился на мусорном полигоне в Кировском округе Омска накануне вечером. Горело больше двух гектаров мусора, которые распространяли едкий дым в округе. Полигон силами владельцев и пожарных тушили всю ночь. С огнем удалось справиться только сегодня в 06.30 утра. Известно, что на полигоне горел только мусор, огонь не затронул мусоросортировочный завод, расположенный там. Как заявили в пресс-службе регионального оператора полигон кто-то поджог намеренно.

- На полигоне был совершен поджог, сотрудники Магнита видели людей, которые это делали, они успели скрыться. Сейчас там работают наши сотрудники полигона вместе с МЧС тушат очаг возгорания. Комплекс сортировочный огнём не тронут, горит мусор. ООО " Магнит" обращается в правоохранительные органы с заявлением о поджоге, чтобы были установлены виновные, - рассказали в ООО «Магнит».

ИСТОЧНИК KP.RU

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