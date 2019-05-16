Омичи смогут летать в Дюссельдорф и Ганновер

СЕГОДНЯ 07:46 2019-05-16T09:35:10+03:00

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Планами возродить рейсы в Германию директор омского аэропорта Олег Селиверстов поделился с журналистами еще в апреле. Раньше перелетами в Ганновер и Дюссельдорф занималась «ИрАэро». Но из-за того, что авиакомпания на протяжении двух лет не осуществляла их, у нее забрали разрешение на эти перелеты.

Ее место займут «Икар» и «Северный ветер», которые работают над осуществлением перелетов из Омска в эти два немецких города. Федеральное агентство воздушного транспорта готово выдать им допуски к выполнению международных воздушных перевозок в Германию, говорится в приказе ведомства. Максимальная частота полетов - два раза в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU