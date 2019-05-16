2019-05-16T07:48:33+03:00
Общество

Омскую свалку, горевшую всю ночь, потушили к утру

Пожар распространился на 2 гектарах
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омскую свалку, горевшую всю ночь, потушили к утруОмскую свалку, горевшую всю ночь, потушили к утруФото: ГУ МЧС России по Омской области
Изменить размер текста:

Свалка, расположенная в Кировском округе Омска, загорелась накануне вечером. Огонь распространился на площади 2 гектара. В социальных сетях местные жители жаловались на едкий запах и дым, который заполонил всю округу. Тушением полигона для бытовых отходов должны заниматься собственник – региональный оператор ООО «Магнит», однако к тушению сильного пожара подключились сотрудники регионального МЧС.

В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар на свалке удалось потушить в 6.30 сегодняшнего утра. От МЧС на свалке работали три машины и 14 человек. Уже известно, что по жалобам местных жителей специальная лаборатория сделала заборы воздуха, чтобы определить уровень загрязнения.

Предварительно, регоператор заявил, что на мусорном полигоне кто-то совершил поджог. Также в ООО «Магнит» отметили, что сортировочный комплекс на полигоне огнем не поврежден, горел только мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два омских школьника стреляли в прохожих из винтовки
В Омске снова загорелся Кировский полигон
Омские общественники по инициативе губернатора проверили качество ремонта дорог в городе
Омич трижды обокрал ломбард: процесс пропал на видео
Водитель автобуса под Омском заставил пассажиров идти пешком, чтобы не провалиться в ямы
Прощайте, фиксированные цены!
От козырька подъезда в омской многоэтажке отваливаливаются куски бетона
В Омске неизвестные облили краской табличку в память о Колчаке
Омичи жалуются на жуткое состояние кинотеатра «Сатурн»
В Омске мать ищет своего 23-летнего сына, ушедшего несколько дней назад
Омичка устроилась на работу в Большой театр
Омичей возили сломанные маршрутки и автобусы без техосмотра
Омичи сняли на видео водителя «Яндекс. Такси», заснувшего за рулем
Во время пожара на омской свалке экологи не нашли превышения вредных веществ воздухе
В УГНТУ прошла конференция «Трудноизвлекаемые запасы нефти и газа. Проблемы, исследования и инновации»
В Омской области на пожаре погибли мужчина и женщина
В Омске отремонтируют трамвайные рельсы
Омич выиграл в лотерею 600 тысяч
Сибирский силач поборется за титул самого сильного человека в Южной Африке
На ученика, порезавшего ножом одноклассника в Омске, не завели даже административное дело
В Омске высадят 118,5 тысяч сосен
Омич убил приятеля в доказательство, что его ружье стреляет
Что делать, чтобы ребенок не выпал из окна
В Омке прошел смотр готовности служб для ликвидации возможных очагов болезней животных
Актер сериала «Секта» (ТНТ-Premier) Павел Кузьмин: «Я много раз видел, как люди попадают под гипноз. Чистая магия»
В Омске мошенники с нефтью украли 221 миллион рублей
Омскую школу эвакуировали
Мусорный полигон в Омске подожгли специально