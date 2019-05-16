Омскую свалку, горевшую всю ночь, потушили к утру

СЕГОДНЯ 07:48 2019-05-16T07:48:33+03:00

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Свалка, расположенная в Кировском округе Омска, загорелась накануне вечером. Огонь распространился на площади 2 гектара. В социальных сетях местные жители жаловались на едкий запах и дым, который заполонил всю округу. Тушением полигона для бытовых отходов должны заниматься собственник – региональный оператор ООО «Магнит», однако к тушению сильного пожара подключились сотрудники регионального МЧС.

В пресс-службе МЧС сообщили, что пожар на свалке удалось потушить в 6.30 сегодняшнего утра. От МЧС на свалке работали три машины и 14 человек. Уже известно, что по жалобам местных жителей специальная лаборатория сделала заборы воздуха, чтобы определить уровень загрязнения.

Предварительно, регоператор заявил, что на мусорном полигоне кто-то совершил поджог. Также в ООО «Магнит» отметили, что сортировочный комплекс на полигоне огнем не поврежден, горел только мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU