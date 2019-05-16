В Омске раздавили 40 тонн нелегальных яблок

СЕГОДНЯ 06:53 2019-05-16T06:53:22+03:00

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На границе Омской области с Казахстаном в пункте пропуска в Русской Поляне пограничники остановили два грузовика. В них везли около 40 тонн яблок , которые должны были продавать в Омске и области.

Когда грузовики с яблоками стали проверять специалисты Россельхознадзора, выяснилось, что на всех деревянных поддонах с яблоками спилили маркировочные знаки, а на этикетках на яблоках была указана страна происхождения – Польша, сообщили в Роспотребнадзоре.

Так как ввоз фруктов и овощей запрещен из определенных стран из-за санкций, то все 40 тонн пришлось уничтожить на специальном полигоне - их попросту раздавили трактором. Также владельцам груза, по всей видимости, придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU