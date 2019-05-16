У политеха омичку сбили на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 04:58 2019-05-16T04:58:59+03:00

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В социальных сетях появилось фото происшествия у омского политеха. Там на пешеходном переходе сбили женщину. Все случилось поздно вечером. Когда женщина переходила дорогу по зебре, на нее наехала машина "Рено Логан". По сообщениям очевидцев, от удара омичка отлетела на несколько метров и упала на асфальт. Все сразу же бросились ей на помощь. Пострадавшая осталась жива. За рулем иномарки находилась девушка.

По словам омичей, подобные аварии на этом переходе происходят регулярно. По факту этого ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU