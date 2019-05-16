В Омске маршрутка с пассажирами влетела в «Камаз»

СЕГОДНЯ 03:53 2019-05-16T03:53:27+03:00

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Авария случилась накануне вечером. Все произошло на улице 2-я Солнечная в районе дома № 29 на Левом берегу. Водитель микроавтобуса с пассажирами ехал по маршруту № 470 «поселок Чкаловский – улица Багнюка». По предварительным данным, 34-летний водитель маршрутки не выдержал безопасную дистанцию и влетел в «Камаз», который ехал впереди автобуса с пассажирами.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры пассажирского микроавтобуса две женщины 42 и 36 лет обратились за медицинской помощью. Признаков опьянения у водителей транспортных средств не установлено. Окончательно обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Известно, что женщины в аварии пострадали не сильно, у них медики обнаружили переломы, после осмотра в больнице их отправили на амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU