Байкеры зовут омичей на рок-концерт и фаер-шоу
В это воскресенье, 19 мая у «Континента» омские байкеры откроют мотосезон-2019. Для всех омичей они подготовили сюрприз и зовут посмотреть на бесплатный рок-концерт и фаер-шоу.
Организаторы уточнили, что начало мероприятия на площади у ТЦ «Континент» в это воскресенье в 13.00. Там можно будет посетить выставку ретроавтомобилей. В 14.23 мотоциклисты колонной поедут возлагать цветы к памятнику Солдату-Победителю в парке Победы. Колонну можно будет поприветствовать по пути следования.
В 16.00 запланировано начало рок-концерта, на сцене выступят омские рок-группы. Также для зрителей организуют конкурсы и показательные выступления спортсменов. Под конец концерта омичам покажут красочное фаер-шоу.
ИСТОЧНИК KP.RU