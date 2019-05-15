Байкеры зовут омичей на рок-концерт и фаер-шоу

15 Май 14:38 2019-05-15T14:38:22+03:00

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В это воскресенье, 19 мая у «Континента» омские байкеры откроют мотосезон-2019. Для всех омичей они подготовили сюрприз и зовут посмотреть на бесплатный рок-концерт и фаер-шоу.

Организаторы уточнили, что начало мероприятия на площади у ТЦ «Континент» в это воскресенье в 13.00. Там можно будет посетить выставку ретроавтомобилей. В 14.23 мотоциклисты колонной поедут возлагать цветы к памятнику Солдату-Победителю в парке Победы. Колонну можно будет поприветствовать по пути следования.

В 16.00 запланировано начало рок-концерта, на сцене выступят омские рок-группы. Также для зрителей организуют конкурсы и показательные выступления спортсменов. Под конец концерта омичам покажут красочное фаер-шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU