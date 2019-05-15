2019-05-15T14:25:14+03:00
Общество

Омские памятники архитектуры будут сдавать в аренду за 1 рубль

Но предприниматели, которые воспользуются этой льготой, обязаны восстановить взятое здание за свой счет
Анна МИКУЛА
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Денег на содержание и восстановление всех омских памятников архитектуры в скудном городском бюджете нет. Тем временем, исторические дома продолжают разрушаться, и ситуация может стать критической. Чтобы этого не допустить, решили перенять опыт Москвы, когда предпринимателям разрешается арендовать архитектурные памятники за символическую плату в 1 рубль за квадратный метр. Главное условие такой льготы - здание должно быть полностью приведено в арендатором в порядок за свой счет.

Срок, на который будут сдавать такие дома, должен варьироваться. Он зависит от того, сколько по расчетам предпринимателю понадобится времени, чтобы окупить расходы на реставрацию. Этот вопрос обсудили сегодня, 15 мая, в горсовете.

- В Омске утрачены пять зданий культурного наследия, большинство из уцелевших объектов находятся в неудовлетворительном состоянии, - рассказал инициатор рассмотрения этой проблемы, депутат Алексей Сокин. - Мы в 2016 году обсуждали этот вопрос. В 2017 году нас законодатель наделил полномочиями. В частности дом по адресу: Газетный переулок, 3, заваливается в пропасть. Там надо ставить опорную стенку. Историю нужно сохранять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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