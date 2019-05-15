В Омске осудили банду мошенников, своровавших 3 миллиона у сирот

15 Май 12:51 2019-05-15T12:51:23+03:00

Им дали от 2 до 8 лет тюрьмы

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В Кировском районном суде Омска вынесли приговор банде мошенников, которые на протяжении нескольких лет воровали деньги со счетов детей-сирот. Преступную схему организовал 54-летний Сергей Акимов. Он знал, что дети-сироты, которые страдают психическими расстройствами, получают пенсию.

Дети в силу заболевания не могли защитить свои права и распоряжаться деньгами, поэтому пенсия копилась у них на счетах в одном из банков. Оттуда Акимов со своими сообщниками 52-летней Еленой Мехта и 31-летней Надеждой Стручковской и похитили около 3 миллионов рублей. Это им удавалась благодаря поддельным документам.

Как сообщили в пресс-службе следственного комитета, Акимову назначили 8 лет тюрьмы, Мехте – 4 года тюрьмы, а Стручковской 2 года и 10 месяцев тюрьмы. Но Стручковская попала под амнистию, поэтому реального срока ей удалось избежать. В банде был еще один мошенник – Андрей Кузнецов, но он умер во время следствия.

Вся банда преступников также должна будет вернуть украденные со счетов деньги в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU