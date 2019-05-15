Омич во время прогулки нашел человеческий череп

15 Май 11:42 2019-05-15T11:42:29+03:00

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Необычный пост появился в социальных сетях. Омич рассказал, что во время прогулки он нашел человеческий череп в районе улицы 3-й Разъезд в центральном округе Омска.

- Найден череп, лежит возле 3-го Разъезда. Полиции не сообщил (испугался), - написал омич в одном из городских пабликов.

К своему сообщению он приложил фотографию черепа. По всей видимости, черепу уже много лет. Омич не сообщил, не нашел ли он остальные части поблизости. В комментариях омичи все же посоветовали нашедшему обратиться в полицию, чтобы там могли установить, кому принадлежат останки. Другие омичи предположили, что это макет, который обычно хранится в школьных кабинетах биологии.

ИСТОЧНИК KP.RU