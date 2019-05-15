В Омске установили памятник «Летчику и технику»
Он появился в аэропорту
Фото: zakupki.gov.ru
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В этом году Омскому аэропорту исполняется 90 лет. В честь такого солидного юбилея там решили воспроизвести памятник «Летчику и технику», стоявший когда-то на территории. Железобетонная композиция была установлена в 20-х годах прошлого века. В 1968 году ее демонтировали из-за ветхости.
Сегодня, 15 мая, на заседании горсовета депутаты одобрили проект установки этого памятника.
В этот же день трехметровый памятник на гранитном основании установили на территории аэропорта.
ИСТОЧНИК KP.RU