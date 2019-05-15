Школьнику, потерявшему цирковые булавы, в поисках помогал весь Омск

15 Май 10:01 2019-05-15T10:01:20+03:00

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Трогательная история о потерявшихся булавах закончилась хорошо. Напомним, мальчик-сирота из детского дома Кирилл ехал в 335 маршрутке, с собой у него была сумка с тремя булавами (ими жонглируют в цирке). По беспечности ребенок оставил сумку в маршрутке. Булавы были для него дорогим подарком, поэтому на просьбу о помощи откликнулся буквально весь город.

Около 500 человек сделали репосты с просьбой о помощи в поисках. Многие предложили купить булавы взамен утерянных. Кто-то из омичей даже поехал на конечную остановку 335 маршруток, а кто-то внимательно осматривал салоны всех «газелей» в поисках сумки. Именно такая внимательность и помогла найти пропавшие булавы. Женщина по имени Татьяна заметила в маршрутке синюю сумку и написала об этом. Оказалось, что водитель маршрутки уже два дня возил булавы в надежде найти хозяина. Именно он и торжественно вручил их школьнику.

- Чудесно, что Омск - город таких добрых, отзывчивых, активных и неравнодушных людей. Каждому из вас - привет и благодарность от Кирилла. Он обещал впредь быть внимательней, - написала женщина, организовавшая поиски.

ИСТОЧНИК KP.RU