2019-05-15T09:34:09+03:00
Общество

В Омске мошенник, представившийся внуком, обокрал 91-летнюю пенсионерку

Его ищет полиция
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске мошенник, представившийся внуком, обокрал 91-летнюю пенсионеркуВ Омске мошенник, представившийся внуком, обокрал 91-летнюю пенсионеркуФото: Мария ЛЕНЦ
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Пожилой пенсионерке позвонил молодой человек, который представился ее внуком Александром. Голос мужчины был очень похож на голос ее внука, поэтому у женщины не возникло никаких подозрений. Внук рассказал своей бабушке, что попал в аварию, а для того, чтобы избежать наказания ему нужно 100 тысяч рублей. Но у женщины было только 85 тысяч, их она и пообещала отдать внуку.

Как рассказали в полиции, к 91-летней женщине буквально через 10 минут приехал неизвестный. Он убедил женщину, что приехал по просьбе внука и именно ему она должна отдать деньги. Получив 85 тысяч, он поспешно скрылся. Заподозрив неладное, омичка позвонила внуку. Он рассказал бабушке, что в аварию он не попадал и денег не просил. После этого они вместе пошли в полицию. Мошенника пока не удалось найти, но на него завели уголовное дело, по которому ему может грозить 6 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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