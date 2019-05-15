Омичка на иномарке сбила 9-летнюю школьницу

15 Май 09:15 2019-05-15T09:15:16+03:00

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Авария случилась на улице Комкова на Левом берегу. ДТП произошло накануне вечером, около девяти часов. По всей видимости, 9-летняя девочка гуляла в окрестностях и решила перебежать дорогу. Внезапно она выскочила прямо под колеса иномарки «Киа-Рио». За рулем иномарки находилась 37-летняя омичка. Она ехала по улице Комкова в направлении улицы Дианова.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции, от удара девочка получила серьезные травмы. Водитель вызвала девочке скорую, медики увезли школьницу в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства, а также напоминают родителям о том, что стоит следить за тем, как их дети переходят дорогу и проводить беседы с подростками.

ИСТОЧНИК KP.RU