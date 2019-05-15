Омич на машине влетел на крыльцо банка

15 Май 08:28 2019-05-15T08:28:28+03:00

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В социальных сетях омичи поделились фотографией необычно припаркованной машиной. По словам очевидцев, водитель перепутал газ с тормозом и влетел прямо на крыльцо одного из банков. Автомобилисту каким-то образом на легковой машине удалось преодолеть четыре ступеньки и снести металлические перила. Все произошло в центре города на улице Фрунзе.

- Последний взнос по ипотеке привез, наверное, - пошутили омичи в комментариях к фотографии.

Другие омичи написали, что водитель попросту не нашел свободного места, поэтому решил припарковаться поближе к дверям и таким дерзким способом. Однако почему водитель так поступил, пока неизвестно. Вполне возможно, что ему стало плохо или такой маневр был вынужденным.

ИСТОЧНИК KP.RU