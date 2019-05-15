Омичей зовут на бесплатные фитнес-тренировки в парк

15 Май 07:58 2019-05-15T07:58:16+03:00

Они будут проходить по четвергам и субботам

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В главном омском парке имени 30-летия ВЛКСМ организуют для омичей бесплатные фитнес-тренировки. Как сообщает руководство парка, тренировки на свежем воздухе будут проходить по четвергам и субботам.

Каждый раз тренировки будут разные, их будут проводить тренеры одного из омских фитнес-центров. Вход на тренировки свободный, одеться лучше по погоде в спортивную одежду.

Тренировки организуют каждый четверг в 19.00 и субботу в 12.00. Они пройдут у главной сцены парка. Все подробности, а также ответы на вопросы можно узнать по телефону 209-207, а также в группе парка.

Первая тренировка должна была состояться уже завтра, 16 мая, однако из-за холодной погоды ее отменили. Следующая тренировка пройдет в субботу, если будет хорошая погода.

ИСТОЧНИК KP.RU