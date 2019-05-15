В Омске мать сыном живут во дворе в шалаше из полиэтилена

15 Май 07:08 2019-05-15T07:08:26+03:00

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В социальных сетях местные жители рассказали о шалаше, который построили мама с сыном в одном из дворов в поселке Береговой. По словам очевидцев, мама с сыном обустроили шалаш сразу после зимы и живут там до сих пор.

- Помощь им предлагали миллион раз. Где они только не скитались. За жилье не платят никому, выбирают, у кого и что взять и еще не всякое возьмут. Знаю лично их. Если кому - то совсем не нужен дом в деревне или дача, попробуйте предложить, но скорее всего, они не примут предложение, - написала омичка в комментариях.

Также местные жители отметили, что мама с сыном психически нездоровы, раньше их лечили принудительно, но потом эта женщина обратилась в суд, принудительно лечение признали незаконным. Омичи в комментариях подтвердили слова омички о том, что помощь мать с сыном неоднократно отвергали.

ИСТОЧНИК KP.RU