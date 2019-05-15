2019-05-15T05:18:13+03:00
Общество

В центре Омска почти на сутки отключат воду

Будут ремонтировать трубы
Анна МИКУЛА
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В домах в районе набережной Тухачевского 20 часов отключат воду. По информации «ОмскВодоканала», из-за ремонтных работ воды не будет с 10.00 15 мая до 6.00 16 мая.

Под отключение попадают 17 жилых домов: по набережной Тухачевского, 18, 20, 22 и 20а, по улице Волочаевской, 9в, 13д, 13е, 15е и 15в, по улице Фрунзе, 1, 1 к. 3 и 1 к. 4, по улице Кемеровской, 1/1, 2, 2а, 4 и 6.

Также воды не будет в двух садиках – № 348 по улице Кемеровской и № 7 по улице Волочаевской. Кроме того, отключат от воды 9 пожарных гидрантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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