Омичка требует 200 тысяч с больницы, медсестра которой сломала ей руку

15 Май 04:59 2019-05-15T04:59:20+03:00

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Судится с врачами одна из пациенток больницы имени Кабанова. Обычный поход туда за флюорографией закончился для омички печально. Женщина 9 января уже собиралась выходить из клиники и надевала одежду. Как в этот момент бежавшая по коридору медсестра случайно сбила ее с ног. Омичка упала и получила сложный перелом руки. Ее тут же доставили в травматологию. Ее женщина покидала уже с гипсом.

Как рассказали в Кировском суде, пациентка обратилась с иском. Она до сих пор находится на домашнем лечении и вынуждена постоянно ходить в поликлинику. С больницы, где сибирячка получила травму, она требует 190 тысяч компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU