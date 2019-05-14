В Омске жестоко избили водителя «Яндекс.Такси»

14 Май 14:23 2019-05-14T14:23:43+03:00

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Сообщение о жестоком нападении на таксиста появилось сегодня в социальных сетях. Как сообщает омичка, пожелавшая остаться анонимной, все случилось сегодня утром недалеко от остановки Комарова. Там столкнулись «Яндекс.Такси» и синяя машина неизвестной марки. По всей видимости, водитель из синей машины со своими друзьями решили, не дожидаясь инспекторов ДПС, во всем разобраться самостоятельно и избили таксиста.

- 4 мужчин, пересмотревших «Бригаду», избили таксиста и сели на водительское сидение его машины, а его усадили в подъехавший автомобиль. Перед этим он показывал пустой кошелек и доставал оттуда что-то (вероятно, всю свою наличку), - написала омичка в соцсетях.

Женщина написала также, что готова подтвердить все в полиции, если таксисту нужны будут свидетели произошедшего. На месте она не успела вызвать стражей порядка, так как все произошло очень быстро, а нападавшие уехали. Неизвестно, увезли ли они с собой таксиста или оставили его в разбитой машине.

ИСТОЧНИК KP.RU