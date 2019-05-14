В Омске нашли таксиста, пропавшего вместе с машиной три дня назад
С мужчиной все благополучно
Фото: vk.com/chp55
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Сын омского таксиста забил тревогу - его отец пропал вместе с машиной и уже три дня не выходил на связь. После недавней истории с Ильей Лукашевичем, которого убили из-за его авто, родные всерьез начали беспокоиться и за своего пропавшего.
По словам автора поста Кирилла Миронова, он объехал весь город в поисках отца. Активно откликнулись на призыв о помощи и простые омичи.
Как сообщил немного позже Кирилл, его отец, наконец, найден. Он жив, с ним все в порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU