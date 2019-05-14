2019-05-14T12:19:33+03:00
Общество

Сельчанин хотел разогреть обед и спалил лес в Омской области

На следующий день в том же районе еще гектар посадок сжег агроном
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.mchs.gov.ruФото: 55.mchs.gov.ru
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Сразу пять нарушителей пожарной безопасности выявили в Оконешниковском районе за последние несколько дней. Причем в двух случаях по вине сельчан произошли серьезные ЧП.

В первом случае местный житель работал в поле и разжег костер, чтобы разогреть обед. Он ушел к трактору за чайником, а вернулся уже к полыхавшему пожару. В результате происшествия сгорело 2 га леса. Ущерб мог бы быть еще значительнее, но огонь не смог распространиться дальше из-за заградительного рва.

Второй инцидент произошел в этом же районе на следующий день. Местный агроном уничтожил еще гектар леса. Он решил спалить старую траву на поле, а вместе с ней сжег и деревья.

– Виновники пожаров привлекаются к административной ответственности, – предупреждает пресс-служба областного МЧС. – Нарушение требований влечет наложение административного штрафа в размере до 4 тысяч рублей на граждан, до 30 тысяч – на должностные лица и до 400 тысяч рублей – на предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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