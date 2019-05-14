Лисица Мона из Большереченского зоопарка стала мамой

СЕГОДНЯ 11:52 2019-05-14T11:52:17+03:00

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У обитательницы Большереченского зоопарка лисицы по кличке Мона родились четверо малышей. Выяснилось, что она очень трепетная родительница. Несмотря на то, что она ощенилась еще 1,5 недели назад, своих детей посторонним не показывала. Она и до сих пор не разрешает далеко выходить из будки.

Моне дают усиленное питание, а лисята пока питаются исключительно материнским молоком. У них уже открылись ушки, но они пока еще незрячие. Поэтому мать всячески их оберегает. А вот отец малышей с красивым именем Дон в их воспитании участия не принимает и живет в отдельном вольере.

ИСТОЧНИК KP.RU