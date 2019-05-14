Омич уже три дня ищет пропавшего отца-таксиста
В социальных сетях омич обратился к горожанам с просьбой о помощи. У него три дня назад пропал отец.
- Пропал отец, Миронов Игорь Михайлович, 53 года. Пропал на машине, 3 дня назад. Любую информацию, дайте мне знать, пожалуйста! – написал сын пропавшего омича Кирилл Миронов.
По словам сына, пожилой омич таксовал в городке Нефтяников в районе Ермака три дня назад. Таксистом он работал после окончания рабочего дня на основной работе. Внезапно вечером он перестал выходить на связь со своими близкими. После этого сын обратился в полицию. Сейчас он надеется на помощь социальных сетей, волонтеров и стражей порядка. Откликнуться можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU