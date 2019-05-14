Омич уже три дня ищет пропавшего отца-таксиста

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-14T11:17:14+03:00

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В социальных сетях омич обратился к горожанам с просьбой о помощи. У него три дня назад пропал отец.

- Пропал отец, Миронов Игорь Михайлович, 53 года. Пропал на машине, 3 дня назад. Любую информацию, дайте мне знать, пожалуйста! – написал сын пропавшего омича Кирилл Миронов.

По словам сына, пожилой омич таксовал в городке Нефтяников в районе Ермака три дня назад. Таксистом он работал после окончания рабочего дня на основной работе. Внезапно вечером он перестал выходить на связь со своими близкими. После этого сын обратился в полицию. Сейчас он надеется на помощь социальных сетей, волонтеров и стражей порядка. Откликнуться можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU