В Омске поймали серийного вора из магазинов

СЕГОДНЯ 10:44 2019-05-14T10:44:21+03:00

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Продавец на несколько минут оставила свой кошелек на прилавке в магазине. Когда она спохватилась и вернулась за кошельком, он пропал. В кошельке у женщины было 5,5 тысяч рублей, она обратилась в полицию.

В пресс-службе полиции рассказали, что оперативники просмотрели записи с камер видеонаблюдения и по ним установили личность воришки. Оказалось, что кошелек взял 28-летний омич – он уже несколько раз был судим за подобные преступления. Заметив кошелек, он дождался пока женщина уйдет, перелез через стойку и забрал его. Также полицейские выяснили, что молодой человек совершил еще 5 краж из других магазинов и парикмахерских в Октябрьском округе. Сейчас на него завели 6 уголовных дел, ему может грозить 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU