2019-05-14T10:27:35+03:00
Общество

Омич пришел устраиваться на работу в садик и умер на входе

По предварительным данным, ему стало плохо с сердцем
Анна МИКУЛА
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Инцидент произошел рядом с детским садом. Фото: yandex.ru/mapsИнцидент произошел рядом с детским садом. Фото: yandex.ru/maps
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Трагический инцидент произошел накануне, 12 мая, рядом с детским садом № 139 на Левом берегу. 59-летний житель Кировского округа пришел туда устраиваться на работу сторожем. Но он упал на входе во двор дошкольного учреждения и вскоре умер.

Как сообщили в региональном СУСК, инцидент произошел в 15.26. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По всей видимости, омич скончался от внезапно обострившегося заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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