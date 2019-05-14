Омич пришел устраиваться на работу в садик и умер на входе
По предварительным данным, ему стало плохо с сердцем
Инцидент произошел рядом с детским садом. Фото: yandex.ru/maps
Изменить размер текста:
Трагический инцидент произошел накануне, 12 мая, рядом с детским садом № 139 на Левом берегу. 59-летний житель Кировского округа пришел туда устраиваться на работу сторожем. Но он упал на входе во двор дошкольного учреждения и вскоре умер.
Как сообщили в региональном СУСК, инцидент произошел в 15.26. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По всей видимости, омич скончался от внезапно обострившегося заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU