Омич пришел устраиваться на работу в садик и умер на входе

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-14T10:27:35+03:00

По предварительным данным, ему стало плохо с сердцем

Изменить размер текста: A A

Трагический инцидент произошел накануне, 12 мая, рядом с детским садом № 139 на Левом берегу. 59-летний житель Кировского округа пришел туда устраиваться на работу сторожем. Но он упал на входе во двор дошкольного учреждения и вскоре умер.

Как сообщили в региональном СУСК, инцидент произошел в 15.26. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. По всей видимости, омич скончался от внезапно обострившегося заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU