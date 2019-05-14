2019-05-14T10:00:59+03:00
Общество

В Омской области зарегистрировали первого заболевшего корью

Опасное заболевание пришло из Европы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области зарегистрировали первого заболевшего корьюВ Омской области зарегистрировали первого заболевшего корьюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Омской области в этом году зарегистрировали первого заболевшего корью. Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор. В Европе сейчас настоящая эпидемия этого опасного заболевания, которая пришла и в Россию. У нас наибольшее количество заболевших зарегистрировали в Москве. В этом году первый заболевший появился и в Омской области. По всей видимости, вирус заболевший привез из европейской части России или из-за границы. В омской области заболевание не регистрировали ни разу за прошедшие три года.

- Корь – острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся подъемом температуры тела, общей интоксикацией, воспалительными явлениями со стороны слизистых глаз, верхних дыхательных путей и поэтапным появлением сыпи (1 день – лицо, шея; 2 день – туловище; 3 день – ноги, руки), - сообщили в ведомстве.

Корь передается воздушно-капельным путем, не заразиться можно, только если заблаговременно поставить прививку. Ее делают бесплатно в любой поликлинике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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