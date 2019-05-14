Пьяный омич не хотел платить штраф и заявил об угоне машины

СЕГОДНЯ 09:27 2019-05-14T09:27:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель поселка Черлак в выходные сильно выпил, но все же решил сесть за руль. Однако он не справился с управлением и вылетел в кювет. Машина загорелась, а в голове омича созрел план – чтобы не получать штраф за езду в пьяном виде, он скрылся с места происшествия, а через некоторое время заявил в полицию об угоне машины.

Как сообщили в пресс-службе полиции, обман омича удалось быстро раскрыть. 28-летний мужчина не смог ответить на ряд вопросов полицейского и стал путаться в деталях. На мужчину завели уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Теперь помимо штрафа за езду в пьяном виде (30 тысяч рублей) или лишения прав ему еще грозит до 2 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU