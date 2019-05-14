2019-05-14T08:23:35+03:00
Общество

В Омск не пустили 15 тонн нелегальных сигарет

Груз стоимостью 25 миллионов передали полиции
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: Пограничное управление ФСБ России по Омской областиФото: Пограничное управление ФСБ России по Омской области
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На границе Казахстана и Омской области таможенники остановили фуру для проверки документов. На пункте пропуска в Исилькуле пограничники поинтересовались у водителя о грузе, который он планирует ввезти в Омск. Водитель ответил, что он везет товары народного потребления, при этом он сильно нервничал.

Когда пограничники открыли фуру и стали осматривать груз, они обнаружили там коробки с сигаретами.

- В фуре обнаружили 15 тонн сигарет (1009 коробок, 50 450 блоков, 504 500 пачек) марок Zumerret, Fast, Victory, Marble. Все они были без акцизных марок. По предварительной оценке, стоимость изъятой табачной продукции составляет более 25 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Омской области.

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Омской области

Фото: Пограничное управление ФСБ России по Омской области

Сейчас груз передали сотрудникам полиции, которые рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела за перевозку сигарет без акцизных марок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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