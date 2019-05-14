2019-05-14T07:48:50+03:00
Общество

В Омске побили исторический максимум температуры в мае

8 мая было +30
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске побили исторический максимум температуры в маеВ Омске побили исторический максимум температуры в маеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Начало мая выдалось в Омске по-летнему жарким. В долгие майские выходные омичи могли насладиться теплой погодой. Синоптики рассказали, что исторический максимум температуры воздуха перекрыли 8 мая в Омске, днем у нас зафиксировали+30,5°. Предыдущий +30,1° был 8 мая в 2001 году. Тепло было и 9 мая +28 градусов тепла. Однако после потепления температура в Омске резко снизилась.

- Однако такое тепло сменится похолоданием, - комментирует начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко. – С Арктики на территорию Омской области движутся холодные воздушные массы, и омичи уже почувствовали их дыхание.

На сегодня, 14 мая, синоптики обещают всего +7..+12 градусов тепла. Ночью и вовсе похолодает до 0..-5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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