Пьяный омич на скутере гонял по дворам и пугал пешеходов

СЕГОДНЯ 04:52 2019-05-14T04:52:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Настоящий переполох устроил 39-летний сибиряк в городке Нефтяников. Жильцы пожаловались в полицию, что по дворам на скутере гоняет пьяный неадекватный омич. Он пугал пешеходов и мешал другим машинам. На место прибыли сотрудники Росгвардии. При виде силовиков мужчина прибавил газу и скрылся.

Росгвардейцы опросили соседей и выяснили: такая опасная езда по дворам - обычное дело для владельца скутера. Силовики установили личность нарушителя и выяснили, где находится его гараж. Там они стали ждать омича. Через какое-то время он приехал к боксу, где его и задержали.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, у сибиряка при себе не оказалось никаких прав. Он рассказал, что скутер принадлежит племяннику. Ранее судимого за хулиганство нарушителя доставили в отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU