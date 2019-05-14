Пьяный омич на скутере гонял по дворам и пугал пешеходов
Настоящий переполох устроил 39-летний сибиряк в городке Нефтяников. Жильцы пожаловались в полицию, что по дворам на скутере гоняет пьяный неадекватный омич. Он пугал пешеходов и мешал другим машинам. На место прибыли сотрудники Росгвардии. При виде силовиков мужчина прибавил газу и скрылся.
Росгвардейцы опросили соседей и выяснили: такая опасная езда по дворам - обычное дело для владельца скутера. Силовики установили личность нарушителя и выяснили, где находится его гараж. Там они стали ждать омича. Через какое-то время он приехал к боксу, где его и задержали.
Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, у сибиряка при себе не оказалось никаких прав. Он рассказал, что скутер принадлежит племяннику. Ранее судимого за хулиганство нарушителя доставили в отделение.
ИСТОЧНИК KP.RU