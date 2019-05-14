2019-05-14T04:52:24+03:00
Происшествия

Пьяный омич на скутере гонял по дворам и пугал пешеходов

Росгвардейцы задержали нарушителя
Станислав МУХИН
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Настоящий переполох устроил 39-летний сибиряк в городке Нефтяников. Жильцы пожаловались в полицию, что по дворам на скутере гоняет пьяный неадекватный омич. Он пугал пешеходов и мешал другим машинам. На место прибыли сотрудники Росгвардии. При виде силовиков мужчина прибавил газу и скрылся.

Росгвардейцы опросили соседей и выяснили: такая опасная езда по дворам - обычное дело для владельца скутера. Силовики установили личность нарушителя и выяснили, где находится его гараж. Там они стали ждать омича. Через какое-то время он приехал к боксу, где его и задержали.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, у сибиряка при себе не оказалось никаких прав. Он рассказал, что скутер принадлежит племяннику. Ранее судимого за хулиганство нарушителя доставили в отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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