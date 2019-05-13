СЕГОДНЯ 14:33 2019-05-13T14:33:33+03:00

В Омске 4 дня подряд будут перекрывать дороги Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Изменить размер текста: A A

Ранее мы уже рассказывали, что из-за IV городского легкоатлетического пробега «Неделя бега – Эстафета памяти» перекроют несколько дорог на Левобережье. Как «Комсомолке» рассказали в пресс-службе ГИБДД, дороги будут перекрывать не только на Левом Берегу, но и в центре города и в городке Нефтяников. Следующие дороги будут закрыты с 10.30 до 13.00:

14 мая

- ул. Ф. Крылова (от ул. Серова до дома № 4 по ул. Ф. Крылова),

- ул. В. Иванова (от ул. Ф. Крылова до дома № 7 по ул. В. Иванова),

- ул. А Маркова (от ул. Серова до ул. В. Иванова),

- ул. П. Ильичева (от ул. А. Маркова до дома 3 по ул. П. Ильичева),

- межквартальный проезд от дома 3 по улю П. Ильичева до ул. В. Иванова.

15 мая

- ул. Бульвар Петухова,

- ул. Андрианова (от бульвара Инженеров до проспекта Культуры).

16 мая

- ул. И. Алексеева (от дома 4 по ул. И. Алексеева до набережной Тухачевского).

17 мая

- ул. Перелета (от проспекта Комарова до ул. Ватутина),

- межквартальный проезд от дома 13А по ул. Лукашевича до ул. Перелета,

- ул. Путилова,

- четная сторона ул. Ватутина (от ул. Перелета до дублера ул. Лукашевича).

Омичей просят соблюдать правила дорожного движения, а также обращать внимание на специально установленные временные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU