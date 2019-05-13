2019-05-13T14:34:52+03:00
Общество

Режиссер казахстанского театра заявил, что за «страшненькими» актрисами надо ехать в Омск

Деятель культуры уверен: в его родном городе девушки настолько прекрасны, что не подходят на роль отрицательных героинь
Анна МИКУЛА
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Так, кстати, выглядят актрисы из Петропавловска. Фото: vk.com/pogodinakzТак, кстати, выглядят актрисы из Петропавловска. Фото: vk.com/pogodinakz
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Довольно спорный пост появился в в паблике одного из казахстанских новостных агентств. В нем воспевается неземная красота жительниц казахстанского города Петропавловска.

– Еще издержки чрезмерной красоты – у местного драмтеатра имени Н.Погодина проблемы с подбором актрис на ярко отрицательные роли. Приезжие режиссеры заламывают руки перед некоторыми спектаклями: «Что это за город – одни «лесечки» и Одри Хепберн! Просто невозможно найти актрис с приличной внешностью Бабы-Яги или Кабанихи! Опять придется вызвать актрис из Кургана или Омска… », – пишет 365info.kz.

Много ли омских актрис согласилось переехать на работу в Петропавловск, история умалчивает. Кстати, посмотреть на их коллег, которыми так восхищается режиссер, можно на официальной странице театра имени Погодина в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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