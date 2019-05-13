2019-05-13T13:56:50+03:00
Дом. Семья

Омская кошка прославилась в Корее и Бразилии благодаря странице в Instagram

На беспородную сибирскую мурку подписан даже бульдог из Лондона
Анна МИКУЛА
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Фото: instagram.comФото: instagram.com
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Жизнь полосатой Симоны могла сложиться совсем иначе. Неравнодушные люди подобрали на дачах ее мать. Отощавшая и глубоко беременная кошечка вскоре родила котят. Одного из них забрала молодая пара - Виктория и Владислав Рудневы.

Котенок вырос в симпатичную кошку, которая, как выяснилось, очень любит позировать. Когда в Instagram хозяйки фотографий питомицы стало больше, чем собственных, она решила завести ей отдельную страничку. Пушистая модель оказалась настолько очаровательной, что ее популярность росла в геометрической прогрессии. Сейчас у Симки почти 900 подписчиков. За ее жизнью следят в Южной Корее, Бразилии, Англии и Мексике. А среди ее интернет-друзей не только люди, но и другие животные. Например, на омскую кошечку подписан бульдог Pink pug из Лондона.

Это, кстати, не первый случай, когда омские питомцы прославились благодаря соцсетям. Например, личная страница в Instagram есть у чудом спасшегося утенка Гава, которого усыновили собаки.

simonaboericheskayasimonaboericheskaya
Омская кошка Симка
38 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram

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Утенку по имени Гав выпал шанс один из миллиона. Его вместе с собратьями перевозили в грузовике по Омску. Малыш вывалился из кузова прямо на Фрунзенском мосту. Он не только не разбился, но и умудрился не попасть под колеса на оживленной дороге. Приземлился птенец прямо перед машиной своей будущей хозяйки. (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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