В Омске «Камаз» влетел в частный дом

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-13T12:24:50+03:00

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Омичи в социальных сетях поделились фотографиями с места происшествия. На них видно, как большегруз врезался в один из частных домов на улице Мельничная в районе 53 школы. «Камаз» снес забор и ворота у дома и въехал прямиком во двор. Из-за чего произошла авария, очевидцы не уточняют, на фотографии вино, как рядом стоит еще один «Камаз». По всей видимости, они перевозили какой-то груз, и один из водителей не справился с управлением.

В Омске «Камаз» влетел в частный домФото: vk.com

Фото: vk.com

О пострадавших в аварии ничего не известно, однако по фотографиям разрушившегося забора видно, что удар был очень сильным – разрушилась даже кирпичная кладка, у большегруза разбит перед , выбиты стекла. По сообщениям очевидцев, на место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU