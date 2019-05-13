В Омске на окраине нашли мины

СЕГОДНЯ 12:02 2019-05-13T12:02:50+03:00

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Необычной находкой поделились омичи в социальных сетях. Жители Чкаловского поселка во время прогулки нашли три мины.

- В Чкаловском поселке нашли мины, учебные или боевые пока неизвестно, - написал кто-то из омичей.

На видео видно, как мужчина, обнаруживший мины, перемещает их, всячески демонстрируя на камеру. По всей видимости, опасности для окружающих они уже не представляют, однако бдительные омичи все же советуют вызвать правоохранительные органы и проверить снаряды. Как мины оказались в черте города, и кто их туда принес, неизвестно. Некоторые горожане предполагают, что данные мины учебные, их кто-то мог попросту выбросить.

ИСТОЧНИК KP.RU