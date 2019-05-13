2019-05-13T11:38:37+03:00
Общество

Омских футбольных болельщиков после матчей развезут по домам

Автобусы будут ждать у «Красной звезды»
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омских футбольных болельщиков поле матчей развезут по домамОмских футбольных болельщиков поле матчей развезут по домамФото: пресс-служба администрации города Омска
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На этой неделе в Омске пройдут два календарных матча Олимп-Первенства России среди клубов дивизиона зоны «Восток». Первый матч состоится 15 мая, омский «Иртыш» сыграет с новосибирским «Сибирь-2». Начало матча в 19.00. Второй матч пройдет 18 мая, омичи сыграют с командой «Сахалин» из Южно-Сахалинска, его начало в 17.00.

Из-за того, что матчи закончатся достаточно поздно омичей по домам развезут автобусы, сообщили в мэрии:

№ 95 – ул. Масленникова – ул. Б. Хмельницкого – ул. Кирова – ул. Новокирпичная – просп. Сибирский – ул. Гашека;

№ 49 (до микрорайона Первокирпичный) – ул. Масленникова – ул. Б. Хмельницкого – ул. Маяковского – просп. К. Маркса – ул. Герцена – ул. 24-я Северная – ул. 21-я Амурская – ул. Завертяева;

№ 109 – ул. Масленникова – ул. Б. Хмельницкого – ул. Маяковского – просп. К. Маркса – ул. Гагарина – ул. Интернациональная – ул. Красный Путь – мост им. 60-летия ВЛКСМ – ул. Лукашевича – ул. Дианова – ул. 2-я Солнечная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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