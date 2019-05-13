В Омске задержали серийного вора из автомобилей
Внимание полицейских привлек подозрительный мужчина, который нес в руках две объемные сумки. Как выяснилось, внутри находились несколько автомагнитол, инструменты, видеорегистраторы, аварийные знаки и другие автомобильные аксессуары. Откуда он их взял, остановленный человек не смог.
- При проведении проверки подтвердилась причастность 28-летнего задержанного к трем кражам из отечественных автомобилей, припаркованных у жилых домов на улице Тарской и 15-ой Северной, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Подозреваемым в краже оказался ранее судимый за аналогичные преступления гражданин. Злоумышленник выбирал машины не оборудованные сигнализацией. Добытое планировал сбыть.
В отношении фигуранта возбудили три уголовных дела по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU