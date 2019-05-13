2019-05-13T11:36:15+03:00
Происшествия

В Омске задержали серийного вора из автомобилей

Мужчину подвели большие сумки, которые он тащил по улице
Анна МИКУЛА
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В Омске задержали серийного вора из автомобилей.В Омске задержали серийного вора из автомобилей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Внимание полицейских привлек подозрительный мужчина, который нес в руках две объемные сумки. Как выяснилось, внутри находились несколько автомагнитол, инструменты, видеорегистраторы, аварийные знаки и другие автомобильные аксессуары. Откуда он их взял, остановленный человек не смог.

- При проведении проверки подтвердилась причастность 28-летнего задержанного к трем кражам из отечественных автомобилей, припаркованных у жилых домов на улице Тарской и 15-ой Северной, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Подозреваемым в краже оказался ранее судимый за аналогичные преступления гражданин. Злоумышленник выбирал машины не оборудованные сигнализацией. Добытое планировал сбыть.

В отношении фигуранта возбудили три уголовных дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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