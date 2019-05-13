В Омске задержали серийного вора из автомобилей

СЕГОДНЯ 11:34 2019-05-13T11:36:15+03:00

Мужчину подвели большие сумки, которые он тащил по улице

Изменить размер текста: A A

Внимание полицейских привлек подозрительный мужчина, который нес в руках две объемные сумки. Как выяснилось, внутри находились несколько автомагнитол, инструменты, видеорегистраторы, аварийные знаки и другие автомобильные аксессуары. Откуда он их взял, остановленный человек не смог.

- При проведении проверки подтвердилась причастность 28-летнего задержанного к трем кражам из отечественных автомобилей, припаркованных у жилых домов на улице Тарской и 15-ой Северной, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Подозреваемым в краже оказался ранее судимый за аналогичные преступления гражданин. Злоумышленник выбирал машины не оборудованные сигнализацией. Добытое планировал сбыть.

В отношении фигуранта возбудили три уголовных дела по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU