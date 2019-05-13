2019-05-13T10:51:30+03:00
Происшествия

За выходные в Омске из окон выпали сразу трое малышей

Они все сейчас в больнице в тяжелом состоянии
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
За выходные в Омске из окон выпали сразу трое малышейЗа выходные в Омске из окон выпали сразу трое малышейФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

За долгие майские выходные в Омске с маленькими детьми произошло сразу три несчастных случая, рассказали в следственном комитете. 9 мая около пяти вечера трагедия случилась в доме по улице Куйбышева. Из квартиры на 4 этаже выпала 3-летняя девочка. От удара она получила серьезную черепно-мозговую травму, сейчас она в коме в больнице.

Похожий случай произошел в одном из домов в Чернолучье 10 мая вечером. Со второго этажа многоэтажки там выпал 5-летний мальчик – за ним не уследила 14-летняя сестра, которую оставили присматривать за ребенком. Мальчик получил кататравму, его госпитализировали в больницу.

11 мая из окна квартиры на третьем этаже дома по проспекту Карла Маркса выпала 3-летняя девочка. Сейчас она находится в коме в больнице. По всем трем случаям следователи проводят проверку и призывают омичей внимательнее следить за детьми и не оставлять их без присмотра. Для окон лучше купить специальные замки, а от подоконника отодвинуть всю мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На границе задержали 20 тонн кормов
Может ли нотариус помочь зафиксировать содержание электронных писем
В Омске 4 дня подряд будут перекрывать дороги
Режиссер казахстанского театра заявил, что за «страшненькими» актрисами надо ехать в Омск
Омская кошка прославилась в Корее и Бразилии благодаря странице в Instagram
Омич, запасаясь дровами, спалил 222 гектара леса
Удаление шрамов: бесплатная консультация и тестовая процедура
В Омске «Камаз» влетел в частный дом
В Омске на окраине нашли мины
Омских футбольных болельщиков после матчей развезут по домам
В Омске задержали серийного вора из автомобилей
Омичка познакомилась с «бизнесменом из Москвы», у которого не было денег на билет
«Авангард» вернул Костина и Пьянова
В Омске на Левобережье перекроют дороги
В Омске водитель «Яндекс. Такси» снес фонарный столб
В омской мэрии объяснили сбой в работе светофоров
С 15 мая по 17 мая начинаются гидравлические испытания тепловых сетей
Омские пожарные спасли 70-летнюю пенсионерку, которая висела на ограждении балкона