За выходные в Омске из окон выпали сразу трое малышей

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-13T10:51:30+03:00

Они все сейчас в больнице в тяжелом состоянии

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За долгие майские выходные в Омске с маленькими детьми произошло сразу три несчастных случая, рассказали в следственном комитете. 9 мая около пяти вечера трагедия случилась в доме по улице Куйбышева. Из квартиры на 4 этаже выпала 3-летняя девочка. От удара она получила серьезную черепно-мозговую травму, сейчас она в коме в больнице.

Похожий случай произошел в одном из домов в Чернолучье 10 мая вечером. Со второго этажа многоэтажки там выпал 5-летний мальчик – за ним не уследила 14-летняя сестра, которую оставили присматривать за ребенком. Мальчик получил кататравму, его госпитализировали в больницу.

11 мая из окна квартиры на третьем этаже дома по проспекту Карла Маркса выпала 3-летняя девочка. Сейчас она находится в коме в больнице. По всем трем случаям следователи проводят проверку и призывают омичей внимательнее следить за детьми и не оставлять их без присмотра. Для окон лучше купить специальные замки, а от подоконника отодвинуть всю мебель.

ИСТОЧНИК KP.RU