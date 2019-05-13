«Авангард» вернул Костина и Пьянова

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-13T10:43:02+03:00

Этих игроков обменяли у «Торпедо» и «Амура»

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На сайте КХЛ появилась информация о трансфертах в российских командах, в том числе в «Авангарде». Согласно размещенной там информации омский клуб возвращает вратаря Дениса Костина и нападающего Валентина Пьянова. Первого обменяли у «Торпедо», второго - у «Амура». Тем временем, на официальном сайте «Авангарда» в таблице переходов этой информации пока нет.

Также известно, что контракты с «Авангардом» на два сезона подписали нападающие Алексей Потапов, Евгений Грачев, Павел Дедунов и защитник Роман Манухов.

Сообщается, что ряды «ястребов» покинули Карри Ряме, Олег Шилин, Максим Березин, Алексей Бондарев, Евгений Медведев, Максим Чудинов, Ансель Галимов, Дэвид Деарне, Артем Дмитричев, Алексей Зубов, Антон Ковалев, Кирилл Петров, Кирилл

Семенов, Виктор Стольберг, Максим Тальбо, Михаил Фисенко. Кроме того, нападающий Илья Михеев отправляется в Торонто, где будет выступать за клуб НХЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU